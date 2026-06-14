Liga
Real Madrid : Sami Khedira en passe de rejoindre José Mourinho
@Maxppp
Selon les dernières informations de The Athletic, l’ancien milieu de terrain allemand Sami Khedira devrait rejoindre le staff technique de José Mourinho au Real Madrid.
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Aujourd’hui âgé de 39 ans, Khedira a déjà travaillé avec Mourinho lors du premier mandat de l’entraîneur portugais au Santiago Bernabeu entre 2010 et 2013. Une nouveau joli coup des Merengues, qui ont également bouclé l’arrivée de Marc Cucurella.
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