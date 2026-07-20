Mezian Mesloub signe son premier contrat pro au RC Lens

Apparu en Ligue 1 face à Nantes (1-0, le 8 mai), une rencontre dans laquelle il avait marqué son premier but chez les professionnels 18 secondes après son entrée en jeu, Mezian Mesloub vient de signer son premier contrat pro au RC Lens. Le club lensois vient d’annoncer la signature, du jeune milieu de terrain, âgé de seulement 16 ans, ce lundi.

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Un pas de plus chez les grands ✍️



Lancé et auteur de son premier but en @Ligue1 en 2025/26, Mezian Mesloub paraphe son premier contrat professionnel. Lensois depuis huit saisons, le jeune milieu offensif prolonge son histoire avec son club formateur.#CharbonnerPourSeRévéler — Racing Club de Lens (@RCLens) July 20, 2026

« Un pas de plus chez les grands ! Lancé en Ligue 1 McDonald’s lors de la saison 2025/26, Mezian Mesloub (16 ans) s’engage avec le Racing dans la durée. Lensois depuis huit saisons, le milieu offensif « Made in Gaillette » prolonge son histoire avec son club formateur en signant son premier contrat professionnel », ont communiqué les Artésiens. Fils de l’ancien capitaine lensois, Walid Mesloub, Mezian Mesloub a rejoint le centre de formation du RCL en 2018, après un passage à Lorient.