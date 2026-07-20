Menu Rechercher
Commenter 11
Officiel Ligue 1

Mezian Mesloub signe son premier contrat pro au RC Lens

Par Kevin Massampu
1 min.
mesloub @Maxppp

Apparu en Ligue 1 face à Nantes (1-0, le 8 mai), une rencontre dans laquelle il avait marqué son premier but chez les professionnels 18 secondes après son entrée en jeu, Mezian Mesloub vient de signer son premier contrat pro au RC Lens. Le club lensois vient d’annoncer la signature, du jeune milieu de terrain, âgé de seulement 16 ans, ce lundi.

La suite après cette publicité

« Un pas de plus chez les grands ! Lancé en Ligue 1 McDonald’s lors de la saison 2025/26, Mezian Mesloub (16 ans) s’engage avec le Racing dans la durée. Lensois depuis huit saisons, le milieu offensif « Made in Gaillette » prolonge son histoire avec son club formateur en signant son premier contrat professionnel », ont communiqué les Artésiens. Fils de l’ancien capitaine lensois, Walid Mesloub, Mezian Mesloub a rejoint le centre de formation du RCL en 2018, après un passage à Lorient.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Mezian Soares Mesloub

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Mezian Soares Mesloub Mezian Soares Mesloub
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier