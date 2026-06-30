CdM 2026 : le Maroc bat un record historique pour l’Afrique

En affrontant les Pays-Bas en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire. Les Lions de l’Atlas disputent leur 27e rencontre dans la compétition. Un total jamais atteint par une sélection africaine.

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Avec cette 27e apparition sur la scène mondiale, le Maroc dépasse ainsi le Cameroun (26 matchs) pour devenir la nation africaine la plus capée de l’histoire de la Coupe du Monde. Une nouvelle marque de la progression du football marocain, quatre années après son parcours historique jusqu’en demi-finales en 2022 au Qatar.