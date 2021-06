Mercato : Arsenal s'active sur tous les fronts

La suite après cette publicité

Arsenal est à un tournant. Depuis quelques mois maintenant, l'écurie anglaise fait l'objet d'une cour assidue de Daniel Ek, bien décidé à racheter le club. Soutenu par d'anciennes légendes des Gunners, dont Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira, le fondateur de Spotify a ainsi formulé une proposition de 1,8 milliard d’euros. Une offre repoussée par les Londoniens qui s'attendent à une surenchère très prochainement. C'est dans ce contexte particulier que les pensionnaires de l'Emirates Stadium doivent gérer un mercato qui promet d'être animé.

Huitième du dernier exercice en Premier League, Arsenal ne disputera pas de coupe d'Europe cette saison. Au-delà de l'échec sportif, le club de la capitale anglaise doit faire face à un manque à gagner. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle après une saison où les pertes ont déjà été nombreuses en raison de la covid-19. Pour se refaire une santé financière, les Gunners comptent dégraisser tout en se renforçant avec des moyens limités. Malgré cela, Mikel Arteta a les idées bien claires sur ce qu'il veut cet été, à savoir un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un élément offensif.

Les Gunners multiplient les pistes

Chez les portiers, alors que Bernd Leno est ouvert à un départ, Neto, André Onanna et Aaron Ramsdale sont suivis. Un retour de Mat Ryan, prêté par Brighton l'an dernier, est aussi envisageable. Les Londoniens comptent aussi piocher chez les Seagulls pour recruter un défenseur central et ainsi compenser le départ de David Luiz. En effet, ils avancent bien sur le dossier Ben White. Skysports évoque même un accord de principe pour un montant de 58 M€. Ce qui est élevé alors que le club a des soucis financiers. Arsenal n'exclut pas non plus de recruter un latéral droit. Les noms de Zeki Celik, Jonjoe Kenny, Max Aarons et du polyvalent Jesus Corona ont été cités.

Dans l'entrejeu, Manuel Locatelli, Albert Sambi Lokonga, Ruben Neves, Houssem Aouar ou encore Nabil Fekir, pour lequel il n'y a pas eu encore d'offre, sont des joueurs qui plaisent. Enfin, les profils de Dominic Calvert-Lewin et d'Alassane Pléa sont étudiés pour se renforcer devant en cas de départ de Lacazette. Parallèlement à cela, les Gunners vont devoir accélérer pour dégraisser et ainsi récupérer assez de liquidités pour investir sur le mercato. Comme indiqué avant, Bernd Leno est prêt à s'en aller. Même chose pour Willian, qui ne serait pas contre un retour à Chelsea un an après son départ. Mais pour lui, la porte semble fermée.

Mais ils doivent dégraisser en parallèle

Ce qui n'est pas le cas pour Lucas Torreira, tout proche de rejoindre la Lazio Rome. On évoque un prêt avec une option d'achat d'au moins 20 M€. Granit Xhaka, lui, veut rejoindre la Roma alors que son coéquipier Hector Bellerin intéresse l'AC Milan, le Betis et Villarreal. De son côté, Ainsley Maitland-Niles est courtisé par Everton et Southampton. Les Saints figurent aussi parmi les nombreux prétendants à la venue de William Saliba. Selon nos informations, Newcastle, Leverkusen, Lille, l'OM, Rennes ou encore Nice et des clubs italiens sont prêts à accueillir le défenseur.

Comme expliqué sur notre site, Arsenal souhaite encore le prêter cette saison. Son compatriote Mattéo Guendouzi, lui, n'entre pas dans les plans d'Arteta. Approché par Benfica, le Français est d'accord avec l'OM, qui négocie un prêt avec option d'achat quasi-obligatoire. Encore sous contrat pour une année avec les Gunners, Alexandre Lacazette pourrait être vendu annonce le Daily Mail. Les Gunners veulent éviter qu'il parte libre dans un an. Il y a quelques semaines, Séville, l'Atlético de Madrid et l'AS Roma avaient un oeil sur lui. Cet été plus que jamais, Arsenal, très décevant, va être attendu au tournant sur le mercato.