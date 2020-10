Liga : l'Atlético Madrid cale (encore) face à Villarreal

Une belle opposition sur le papier que cet Atlético Madrid - Villarreal. Après un morne match nul 0-0 contre Huesca, les Colchoneros, avec un Luis Suarez pour la deuxième fois titulaire, avaient l'occasion de relancer la machine contre le sous-marin jaune qui avait coulé contre le Barça la semaine précédente (0-4). Après un premier acte globalement dominé par les joueurs de Diego Simeone mais sans but, le début de deuxième était de la même teneur.

Les entrées de Diego Costa, de Marcos Llorente et de Yannick Carrasco n'auront pas changé grand chose à la dynamique collective. Résultat : un 0-0 sans idées et sans inspiration et 2 points de perdus dans la course au sommet du championnat. Mais c'est une belle opération pour les Jaunes : avec ce score, les hommes d'Unai Emery prennent la tête de la Liga alors que ceux de Simeone restent englués en milieu de tableau, à la 10e place.