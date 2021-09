La FIFA réfléchit à modifier les calendriers internationaux

Les débats sur les répétitions trop fréquentes des trêves internationales et de la possibilité d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans sont arrivés jusqu'aux oreilles de la FIFA. L'instance mondiale du football a décidé de consulter les fédérations du monde entier afin de se consulter pour une nouvelle organisation du calendrier des sélections féminine et masculine « qui viennent à expiration fin 2023 et 2024 respectivement. [...] La FIFA souhaite offrir un forum d'échanges constructifs à un large éventail de parties prenantes, dont les supporters, et se réjouit par avance de débattre de la croissance durable du football à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde.»

Une bonne nouvelle pour les fédérations et pour les ligues, qui avaient soutenu les clubs refusant de libérer leurs internationaux, notamment en raison des restrictions liées au COVID-19 : « Il existe un large consensus au sein du football sur la nécessité de réviser et d'améliorer le calendrier international des matches. À la suite des invitations adressées début septembre aux parties prenantes, y compris à l'ensemble des confédérations, des discussions seront organisées dans les semaines à venir. [...] Des groupes consultatifs techniques ont été mis en place sous la direction d'Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, et de Jill Ellis, double championne du monde en tant que sélectionneuse. Les supporters de tous les pays pourront également faire entendre leur voix. »