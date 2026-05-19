Brésil : le retour de Neymar ne fait clairement pas l’unanimité

C’est désormais officiel : Neymar va faire son retour en sélection brésilienne. Et même s’il n’a plus joué avec la Seleção depuis 2023, il rejoindra directement le groupe de Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial 2026 en Amérique du Nord. Un retour très attendu et salué avec enthousiasme par la foule présente au Museu do Amanhã, à Rio de Janeiro — où l’annonce de la liste était organisée —, qui a exulté lorsque le nom du prodige brésilien a été prononcé par le technicien italien.

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L’absence de João Pedro surprend

« Tout le monde peut avoir un avis différent. Mais au final, dans ce cas, c’est moi qui dois prendre la décision. Ce n’est qu’en juillet qu’on pourra me dire si j’ai eu raison ou si je me suis trompé », a expliqué Carlo Ancelotti au sujet de son choix de retenir l’ancien attaquant parisien. Car au Brésil, la présence de Neymar continue de diviser. Une partie des médias et du public voit son retour comme une excellente nouvelle, estimant qu’il peut apporter un impact émotionnel et historique au groupe pour aller loin dans cette Coupe du Monde.

Mais d’autres observateurs et supporters restent plus prudents, considérant cette sélection davantage comme un choix émotionnel et marketing que purement sportif. Certains estiment aussi que Neymar profite de la mauvaise forme de plusieurs cadres actuels, comme Vinicius Jr ou Gabriel Martinelli, mais également de blessures importantes, à l’image de celle d’Estevão.

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Carlo Ancelotti ne fera pas de cadeau

Plusieurs absences interrogent également pour faire de la place à Neymar, notamment celles d’Antony ou de João Pedro, blessé mais pas officiellement forfait pour la compétition. « Je comprends qu’Ancelotti a troqué 15 buts marqués en Angleterre, l’élite du football mondial, contre 15 matches disputés cette année au Brésil. C’est le choix qu’il a fait », pouvait-on entendre sur UOL. « Le lobbying en faveur de Neymar pour la Coupe du Monde se transformera bientôt en lobbying pour qu’il soit titulaire… », craignait encore la télévision locale.

Ancelotti a-t-il eu raison de convoquer Neymar pour la Coupe du Monde 2026 ? OUI, c'est le génie absolu de la Seleção, le Brésil a besoin de lui pour gagner NON, c'est un choix purement marketing, il a pris la place de joueurs plus méritants MITIGÉ, tout dépend s'il accepte un rôle de remplaçant de luxe Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le jugement final dépendra désormais de ses performances pendant la préparation, et Carlo Ancelotti a assuré qu’il ne ferait aucun cadeau. « Je veux être clair et honnête. Il jouera s’il mérite de jouer. Le terrain décidera. J’ai une idée de ce que peut être l’équipe titulaire, mais ensuite, il faudra voir comment les joueurs s’entraînent. Je le répète : Neymar a le même rôle que les autres. Je ne veux pas de stars », a-t-il assuré. Neymar devra donc faire ses preuves.