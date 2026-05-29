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Ligue 1

Le président de Dunkerque climatise le HAC pour Demba Ba

Par Josué Cassé
Demba Ba @Maxppp

Annoncé dans le viseur du HAC pour succéder à Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif, Demba Ba reste pour l’heure le président délégué de l’USL Dunkerque. Et à en croire les propos du président Selçuk Demir, un départ n’est clairement pas d’actualité.

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«Demba Ba sera bien à l’USL Dunkerque la saison prochaine. Il est normal que Demba soit sollicité au regard de son excellent travail mais il n’y a aucune inquiétude à mon niveau sur le fait qu’il sera là», a ainsi lancé le boss de Dunkerque.

Pub. le - MAJ le
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