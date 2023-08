PSG : le capitanat de Marquinhos divise en interne

La suite après cette publicité

Les joueurs du PSG ont tranché. Marquinhos sera à nouveau le capitaine du club de la capitale. Pourtant, ce choix est loin de faire l’unanimité en coulisses selon RMC Sport. Le média français explique tout d’abord que certains ont trouvé à redire sur la forme du vote.

Il s’agissait d’un vote informel. RMC Sport précise qu’il n’est pas exclu qu’un vote plus formel soit organisé. De plus, RMC Sport ajoute qu’on ne sait pas encore qui sera le vice-capitaine ainsi que le numéro 3 et le numéro 4 dans la hiérarchie. Kylian Mbappé, Danilo et Lucas Hernandez, très apprécié, sont en lice. Affaire à suivre…