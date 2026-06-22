Lionel Messi a conquis tout le monde sur les réseaux !

5 buts marqués par l’Argentine depuis le début de cette Coupe du Monde, 5 buts inscrits par Leo Messi. Cette statistique suffit à elle-même pour illustrer le début de Mondial stratosphérique de l’Argentin qui a encore une fois guidé son équipe vers un succès contre l’Autriche (2-0). Malgré son pénalty raté en début de match, l’attaquant de l’Inter Miami s’est vite remis la tête à l’endroit. Avec ses deux buts de plus, Messi dépasse officiellement Mirosvlav Klose et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 18 unités. Une performance à la Messi qui a conquis les réseaux.