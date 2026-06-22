Menu Rechercher
Commenter 123
Coupe du Monde

Lionel Messi a conquis tout le monde sur les réseaux !

Par Jules Kutos-Bertin
1 min.
Argentine 2-0 Autriche
winamax
1 1.44 N 4.50 2 7.00 bonus 100€

5 buts marqués par l’Argentine depuis le début de cette Coupe du Monde, 5 buts inscrits par Leo Messi. Cette statistique suffit à elle-même pour illustrer le début de Mondial stratosphérique de l’Argentin qui a encore une fois guidé son équipe vers un succès contre l’Autriche (2-0). Malgré son pénalty raté en début de match, l’attaquant de l’Inter Miami s’est vite remis la tête à l’endroit. Avec ses deux buts de plus, Messi dépasse officiellement Mirosvlav Klose et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 18 unités. Une performance à la Messi qui a conquis les réseaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Lionel Messi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier