LdC (F) : l’OL fait le boulot à Arsenal et se qualifie pour les quarts
Les Lionesses seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions féminine. En déplacement à Borehamwood pour affronter Arsenal, les joueuses de Jonatan Giráldez ont dominé les Gunners (0-2), grâce à des réalisations de Jule Brand (24e) et Mechie Dumornay (57e). Un quatrième succès en cinq rencontres pour les Gones, finalistes malheureuses de la dernière édition et toujours invaincues cette saison dans la compétition, qui leur permet de valider leur ticket pour le tour suivant.
Actuellement deuxièmes, les Lyonnaises possèdent le même nombre de points que le FC Barcelone, championne d’Europe en titre, mais avec une différence de buts légèrement en faveur des Catalanes. Lors de la sixième et dernière journée de cette phase régulière, l’OL recevra le club suédois d’Häcken, le 16 décembre prochain.
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