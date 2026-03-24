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Khvicha Kvaratskhelia, nouveau capitaine de la Géorgie

Par Maxime Barbaud
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze (Géorgie) @Maxppp

Absente de la Coupe du Monde, malgré un Euro 2024 séduisant, la Géorgie a un nouveau capitaine. Il s’agit de la star de la sélection, Khvicha Kvaratskhelia (45 sélections, 20 buts), présente en équipe nationale depuis 2019. Il prend la suite de Guram Kashia (38 ans), défenseur du Slovan Bratislava.

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The new captain of Georgia 🇬🇪
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«À partir de juin 2026, l’équipe nationale géorgienne sera menée par Khvicha Kvaratskhelia, Otar Kiteishvili sera le premier vice-capitaine et Otar Kakabadze le second», a annoncé la Fédération Géorgienne de Football dans un communiqué. «Pour moi, chaque joueur de football est un capitaine, l’essentiel est de se battre les uns pour les autres», a réagi le Parisien. Son équipe nationale dispute deux matchs amicaux contre Israël et la Lituanie les 26 et 29 mars.

Pub. le - MAJ le
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