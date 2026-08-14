OM : le beau but d’Igor Paixao face à l’Atlético de Madrid

Lui-même ne sait pas encore s’il portera le maillot de l’OM pour la saison à venir, mais Igor Paixao n’a pas l’air perturbé. Face à l’Atlético de Madrid ce vendredi en amical, l’attaquant brésilien s’est offert son quatrième but dans cette préparation, permettant aux Marseillais d’ouvrir le score (les Colchoneros ont égalisé avant la mi-temps).

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Trouvé au second poteau sur un centre d’Amine Harit, il ajustait Jan Oblak d’un piqué subtil. Pour rappel, Igor Paixao fait partie des joueurs marseillais très courtisés cet été, lui qui est valorisé à hauteur de 35 M€ par Transfermakt. Leeds suit notamment le Brésilien, mais Frank McCourt attend au moins 50 millions d’euros pour lâcher l’attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2030. De son côté, Paixao ne partira pas pour partir.