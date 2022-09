Auxerre-OM : les regrets de Birama Touré

L'AJ Auxerre y a cru, mais finalement, c'est bel et bien l'Olympique de Marseille qui est reparti de l'Abbé Deschamps avec les trois points de la victoire ce samedi (2-0, J6 de Ligue 1). Présent au micro de Prime Video, le capitaine bourguignon Birama Touré (30 ans) a confié nourrir beaucoup de regrets au regard de ce match, et notamment de la seconde période réalisée par les hommes de Jean-Marc Furlan.

La suite après cette publicité

« Oui, on a beaucoup de regrets. On a l'occasion de revenir à 1-1, on n'a pas su concrétiser, leurs entrants ont fait la différence avec ce but du break. Ils sont taillés pour jouer les premiers rôles, c'est une très belle équipe. Même dominés, ils ont su résister. Ça ne sera pas toutes les semaines comme ça (enchaîner l'OL et l'OM). Il faut garder l'état d'esprit, c'était très bien. On a une semaine pour aller chercher quelque chose à Rennes. »