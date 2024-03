Ole Gunnar Solskjær explique pourquoi United a refusé Erling Haaland

Démis de ses fonctions d’entraîneur de Manchester United en novembre 2021, Ole Gunnar Solskjær n’a toujours pas retrouvé de banc. Le Norvégien a passé quatre saisons avec les Red Devils en tant que manager, un statut qui lui permettait d’avoir son avis et de coordonner les décisions du mercato. Mais à son arrivée, le board de United ne l’a pas écouté sur un joueur qui fait aujourd’hui les beaux jours du rival : Erling Haaland. Dans le podcast « Stick to football » de Sky Sports, l’ancien attaquant est revenu sur cet épisode.

La suite après cette publicité

« Je l’ai entraîné (au Molde FK). L’été avant mon arrivée ici (à Manchester United), j’ai appelé le club et je lui ai dit : "Vous devez recruter ce garçon. Il sera l’élite". C’était en juin/juillet 2018. Et ils ont dit : "Non, non, nous avons suffisamment de projets" (…) J’ai dit au club "Achetez-le maintenant", avant qu’il ne joue un seul match pour Salzbourg. Parce qu’il n’a pas joué pour eux au début, pendant environ trois ou quatre mois. Cela aurait été 20 millions d’euros. C’était alors la décision du club de ne pas le choisir. Nous n’avons jamais fait d’offre, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte à quel point il était bon, lorsqu’il a commencé à marquer pour Salzbourg. Mais Dortmund était là, la Juventus… tout le monde était là » a regretté Ole Gunnar Solskjær.