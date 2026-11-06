Les confidences du nouveau président du HAC sur la crise

Le Havre a vécu une semaine particulièrement agitée, révélatrice des profondes tensions qui traversaient les coulisses du club normand. Tout a commencé après la lourde défaite face au Paris Saint-Germain (1-5), le 31 octobre dernier. Dans la foulée, l’actionnaire américain Blue Crow Sports Group a décidé de mettre à pied Didier Digard, une décision qui a provoqué le départ du président Jean-Michel Roussier, puis celui du directeur sportif Demba Ba. Un véritable séisme institutionnel pour le HAC, alors que les résultats sportifs sont déjà alarmants. Avant son départ, Digard avait notamment dénoncé les « fautes professionnelles » de ses joueurs après une nouvelle déconvenue. De son côté, Roussier n’était pas aligné avec la décision des actionnaires de se séparer de l’entraîneur. Face à cette situation, le propriétaire américain a assumé sa volonté de changement, Ben Guill affirmant que ces décisions avaient été prises « dans le seul intérêt du Havre Athletic Club ». Pour sortir de cette crise, le conseil d’administration a officiellement nommé Yacine Sossé Alaoui président-directeur général, avec les pleins pouvoirs sur les activités administratives et sportives. Le dirigeant, désormais chargé de remettre le club sur les rails, a reconnu que la situation était devenue intenable.

La suite après cette publicité

« Les parties ne pouvaient plus travailler ensemble. Je pense que c’est assez unique dans l’histoire du foot français. Je n’ai pas connaissance d’un club qui ait perdu en 48 heures président, DS et coach. De l’extérieur, ça peut paraître un peu chaotique, peut-être non réfléchi ou comme une décision impulsive. Des éléments qui m’ont été communiqués par l’actionnaire, ce n’était pas le cas. Cela faisait plusieurs semaines qu’il y avait ce non-alignement sur la manière de conduire ce projet, notamment sur la partie sportive », a notamment assuré le dirigeant dans un entretien accordé à L’Équipe. Il devra notamment reconstruire une organisation sportive fragilisée, tandis que Quentin Rauzier assurera l’intérim au poste de directeur sportif jusqu’à la fin de la saison. Ben Guill a, lui, affiché sa confiance envers le nouveau dirigeant, auquel il promet son « soutien plein et entier ». Mais le chantier est immense : lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement deux points après neuf journées, Le Havre doit rapidement retrouver de la stabilité en interne et des résultats sur le terrain pour éviter que cette crise institutionnelle ne se transforme en catastrophe sportive.