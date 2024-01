OL : les déclarations assassines de Corentin Tolisso et Pierre Sage

L’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ne se quittent plus. Ces dernières semaines, les deux clubs ont multiplié les échanges concernant Nemanja Matic. Visiblement peu à son aise en Bretagne, le Serbe a poussé pour rejoindre les Gones cet hiver. Après plusieurs rebondissements, les différentes parties se sont entendues cette semaine et le milieu va signer à Lyon. Hasard du calendrier, les Rhodaniens ont accueilli les Bretons vendredi soir au Groupama Stadium en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, Pierre Sage a innové avec un 3-5-2 avec Ainsley Maitland-Niles et Malick Fofana en pistons.

Mais ce n’était pas l’idée du siècle puisque les Rhodaniens ont été mangés tout cru en première période. Peu inspirés offensivement, ils ont été malmenés par des adversaires qui ont saisi la moindre occasion pour les abattre et inscrire 3 buts, dont deux signés Martin Terrier, un ancien de la maison qui n’a pas manqué de célébrer ses buts. Hués par le Groupama Stadium, où le Virage nord a lâché des "ridicules" et "olé" à chaque passe des Rennais, les Gones ont voulu relever la tête en deuxième période.

Les supporters ont envoyé un message

Cherki, qui a perdu le ballon sur le premier but rennais, Fofana et Diawara ont été remplacés par Orban, Nuamah et Henrique. Ce dernier a d’ailleurs permis aux siens de réduire le score à la 57e (1-3), avant que Lacazette double la mise (2-3, 78e). Après la rencontre perdue 3 à 2, les Lyonnais se sont expliqués avec le Virage sud. En zone mixte, Henrique a évoqué le sujet. «Les supporters ont dit qu’ils n’allaient pas nous lâcher, qu’ils seraient toujours là pour nous. Ils étaient plus de 40 000 ce soir, c’est incroyable. Ils nous ont poussé tout le match. On a senti ça.» Concernant les mots forts des supporters, qui ont lancé des "ridicules", il a confié : «on sait qu’on n’a pas été bons en première période. Les supporters avaient raison.»

Au micro de Prime Video, Corentin Tolisso, lui, n’a pas mâché ses mots. «La première mi-temps, on a vu ce qu’il ne fallait pas faire. On a travaillé après le match contre Le Havre, mais on voulait revenir fort devant notre public. On a été à la ramasse, mais on a changé de dispositif après la pause et il manque ce but pour au moins obtenir un point. Les supporters nous soutiennent, mais il y a un sentiment de honte d’aller devant eux. On a essayé de pousser pour revenir, mais bon. Les supporters n’abandonnent pas, nous non plus. Il faut que le mental soit fort. On se doit de relever la tête et essayer d’aller de l’avant. Je suis dépité, après c’est le temps d’encaisser. Il va falloir digérer cela pour ce week-end, avant un gros match la semaine prochaine.»

Tolisso et Sage honteux

Comme lui, Pierre Sage était honteux. «En première mi-temps, ce n’étaient pas des prises de risque, mais des prises d’initiatives "pauvres". On voulait jouer avec des ingrédients qui ne sont pas dignes d’un match de Ligue 1 d’une équipe qui joue le maintien devant son public. A l’inverse, en deuxième période, même si le match était quasiment perdu, on a montré le visage d’une équipe qui était dynamique, qui enchaînait vite (…) J’ai envie de leur présenter mes excuses dans un premier temps (aux supporters, ndlr), par rapport à notre première mi-temps. Elle n’est pas digne de ce qu’est l’OL dans notre situation. Je tiens aussi à les remercier car ils nous ont accompagnés sur cette deuxième mi-temps. »

Il a ajouté : «l’espoir est revenu, leurs encouragements nous ont poussé pour marquer ce deuxième but et tenter d’inscrire le troisième. Les sifflets de la première mi-temps sont complètement mérités. J’avais à titre personnel honte, mais je pense que les joueurs aussi. Avant de revenir au score, je leur ai dit dans les vestiaires que c’était un problème d’amour propre. On se devait de faire une mi-temps digne d’une équipe dans notre situation et digne du club qu’on doit être, pas du club qu’on pense être.» Pour le moment, l’OL est un club à la dérive …