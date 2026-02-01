Menu Rechercher
Accord trouvé entre Crystal Palace et Wolverhampton pour Jorgen Strand Larsen

Par Josué Cassé
Strand Larsen avec Wolverhampton @Maxppp

Plus de 50 millions d’euros. Voilà ce que s’apprête à débourser Crystal Palace pour enrôler Jorgen Strand Larsen. Alors que le départ de Jean-Philippe Mateta à l’AC Milan se précise, les Eagles ont finalisé l’arrivée de son remplaçant.

Selon The Athletic, un accord total a été trouvé avec Wolverhampton pour le transfert de l’attaquant international norvégien de 25 ans. Palace va dépenser 43 millions de livres (50 M€), et potentiellement 5 millions de plus de bonus (6 M€).

