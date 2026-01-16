Mondial 2026 : le nouvel avertissement de Tuchel aux stars de l’Angleterre

Qui seront les heureux élus appelés à défendre les couleurs de l’Angleterre à la Coupe du Monde ? La question se pose réellement en perfide Albion, car Thomas Tuchel a prouvé récemment qu’il savait écarter plusieurs stars telles que Jude Bellingham, Cole Palmer ou Phil Foden. Depuis qu’il entraîne les Three Lions, l’Allemand ne cesse de répéter que tous ses joueurs doivent jouer pour l’équipe et ne pas se comporter comme des divas. Un message qu’il a répété lorsqu’on lui a demandé ses critères de sélection pour le Mondial.

La suite après cette publicité

« Quand je parle à des joueurs qui ont participé à des Coupes du monde, ce qui a toujours fait la différence, c’est quand la connexion était bonne, quand la communication était bonne, entre les joueurs avant tout. Lorsque les joueurs avaient le sentiment que le bon groupe était présent au camp, qu’ils connaissaient leur rôle, la raison de leur présence au camp, ce qu’on attendait d’eux, et qu’ils avaient le sentiment que le tournoi pouvait même durer encore quatre semaines et qu’ils seraient heureux d’être ensemble, alors ils réussissaient. Lorsqu’ils se disaient, après les huitièmes de finale : "Oh, quand pourrons-nous enfin rentrer chez nous ?", l’énergie n’était plus la bonne et ils n’ont pas réussi. Cela me montre simplement que nous devons faire le bon choix. Il sera très important de ne pas sélectionner uniquement en fonction du talent, mais aussi en fonction de ce dont nous avons besoin chez un joueur. Quelles sont les compétences sociales d’un joueur, est-il un bon coéquipier ? Peut-il apporter son soutien si son rôle est peut-être un rôle de soutien ? C’est donc là que se trouve l’essentiel », a-t-il confié au Guardian.