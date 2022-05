PSG : Rio Ferdinand fracasse Kylian Mbappé

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG n'en finit plus de faire parler. Alors que beaucoup l'attendait au Real Madrid, l'international français a pris la décision de prolonger l'aventure à Paris, jusqu'en 2025. Et les réactions s'accumulent, entre ceux qui respectent son choix et ceux qui n'acceptent pas son départ avorté chez les Merengues.

La suite après cette publicité

Rio Ferdinand, ex-légende de Manchester United, s'en est pris à Kylian Mbappé et a expliqué qu'il n'était pas possible de refuser le Real Madrid, après avoir pourtant obtenu un accord. «J'ai été joueur et je n’ai jamais vu une honte historique comme celle que Mbappé a faite au Real Madrid. Il faut avoir du respect avec une institution comme celle-là, c’est inacceptable», a-t-il expliqué lors d'un live sur Youtube.