L’Italie pourrait finalement aller à la Coupe du Monde grâce à l’administration Trump !

Une fois encore, nos amis italiens n’iront pas à la Coupe du Monde. Éliminée par la Bosnie lors des barrages disputés lors de la dernière trêve internationale, la Squadra Azzurra devra donc suivre la compétition à la télévision. Un échec colossal pour une nation avec une telle histoire et un tel palmarès, et qui pousse logiquement les décideurs du foot transalpin à prendre de grosses mesures pour inverser cette tendance négative dans laquelle s’est engouffré le football italien.

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Mais si on assistait à un retournement de situation jamais vu dans l’histoire du football ? Alors que ce prochain Mondial en terres américaines pointe le bout de son nez, avec son lot de polémiques, l’Italie pourrait tout simplement être… repêchée, et ainsi participer à la compétition. Comment ? Les Italiens prendraient la place de l’Iran, dont la participation est encore assez floue.

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Un cadeau pour Meloni

C’est en tout cas ce qu’espère un membre de l’administration Trump, Paolo Zampolli, qui s’est exprimé dans des propos rapportés par le Financial Times. « Je confirme que j’ai suggéré à Trump et à Gianni Infantino que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du Monde. Je suis d’origine italienne et ce serait un rêve de voir l’Italie dans un tournoi disputé aux États-Unis. Avec quatre titres de champions du monde, l’Italie a le pedigree pour justifier son inclusion lors du prochain Mondial », a ainsi déclaré le politicien.

Des propos qui font déjà le tour des réseaux sociaux. Quelle a été la réponse de la FIFA ? On ne le sait pas, mais ce qui est certain, c’est qu’il y a la volonté d’améliorer les relations entre le gouvernement américain et Giorgia Meloni, alors que les relations entre les deux pays se sont refroidies récemment. En permettant à l’Italie de participer au Mondial, les USA veulent donc se rabibocher avec l’Italie. Comme quoi, dans le foot, tout n’est que politique…