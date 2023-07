PSG : Gigio Donnarumma sort du silence après l’agression à son domicile

Après une violente agression subie à son domicile parisien par des cambrioleurs qui ont volé un butin estimé à 500 000 euros, le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma est revenu sur ce traumatisme dans les colonnes du quotidien italien Libero : «J’ai été immobilisé et Alessia a été obligée de livrer tout ce que nous avions de précieux. Je ne peux pas entrer trop dans les détails, il y a des enquêtes en cours et je vais maintenant à la police française pour essayer de reconstruire avec eux tout ce qui s’est passé. Ce matin, ma fiancée et moi avons dû quitter l’appartement pour permettre aux inspections et effectuer les enquêtes nécessaires à l’enquête et nous nous sommes momentanément penchés dans un hôtel».

«La peur était grande, mais plus encore, c’était que quelque chose pouvait arriver à Alessia. J’étais impuissant, ligoté, je ne pouvais rien faire. Ensuite, je ne parle pas si bien le français et il était difficile d’expliquer à ces gens où se trouvaient toutes les choses. Et Alessia était encore plus effrayée, avec eux. Des moments vraiment agités de terreur profonde, surtout de peur pour elle. La peur qu’ils lui fassent du mal», a ensuite détaillé le gardien italien, logiquement sous le choc après ce drame insoutenable durant lequel le joueur parisien et sa compagne ont été ligotés et déshabillés dans leur appartement du 8ème arrondissement de Paris.

