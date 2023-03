Naples : la Municipalité craint déjà de futurs débordements dans les rues

La ville de Naples s’apprête à célébrer une très probable Scudetto, tant attendu depuis le dernier titre de 1990 avec la légende Diego Maradona. La sécurité napolitaine a rapidement autorisé les tifosi à organiser leurs préparatifs en avance. Chaque quartier de la ville sera envahi de vagues bleues et beaucoup se sont déjà équipés en banderoles, drapeaux et fumigènes. Certaines rues se sont même vus peintes à l’effigie de joueurs ou légendes du club. Néanmoins, le risque de voir le centre historique, où se trouvent se dégrader de nombreux monuments déjà peints, se dégrader prend de l’ampleur. Le maire Gaetano Manfredi a demandé à la ville de célébrer sans abîmer le patrimoine historique et culturel ainsi que l’environnement urbain en général.

Dans une note envoyée au président de Naples, Aurelio De Laurentiis, le président du conseil municipal de Naples Enza Amato et l’ensemble de l’assemblée municipale ont demandé «de promouvoir une campagne de sensibilisation des citoyens par les joueurs de Naples, afin d’éviter que ces expressions créatives dédiées à l’équipe ne salissent la ville». La municipalité de Naples, à son tour, a garanti «la volonté de l’administration de soutenir, avec tous les outils possibles, le désir de créativité de la ville de Naples, et d’accompagner toute proposition d’installation artistique conforme aux dispositions sur la protection du paysage urbain et son patrimoine historique, artistique et monumental».

