Manchester United a un sérieux atout pour recruter Erling Braut Håland !

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, l’avenir d’Erling Braut Håland (21 ans) fait beaucoup parler. Les plus grands clubs européens se l’arrachent et même si le joueur aurait une préférence pour le Real Madrid, l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United pourrait relancer ce dossier. C’est en tout cas ce que pense René Meulensteen, ancien adjoint de Sir Alex Ferguson et actuellement assistant avec la sélection australienne.

«Je pense que comme beaucoup de fans, je m'attendais à ce qu'il soit déjà à Man United en raison de sa relation avec Ole Gunnar Solskjaer », a-t-il confié à Stadium Astro. «Ils se connaissent, mais pour une raison ou une autre, cela ne s'est pas concrétisé (...) Il est important d'avoir de bonnes relations. Peut-être que Rangnick peut apporter quelque chose à la table et amener quelqu'un comme Håland à Manchester United. Je pense que ce serait un gros scoop.»*

Un sacré chèque attendrait Ralf Rangnick

Souvent évoqué comme un projet de Manchester United surtout quand Ole Gunnar Solsjkaer - le coach qui l'a lancé à Molde - était sur le banc, Erling Braut Håland a de fortes chances de plier bagage du Borussia Dortmund cet été. Une clause de 75 millions d'euros sera activée et nul doute que plusieurs écuries, dont Manchester United tenteront leur chance. Ancien membre du groupe Red Bull comme Erling Braut Håland passé à Salzbourg en 2019, le nouveau coach intérimaire Ralf Rangnick s'est en tout cas vu confier cette mission.

En effet, d'après les informations de Bild, si l'ancien coach d'Hoffenheim et Schalke 04 parvient à convaincre Erling Braut Håland de rallier Manchester United, il recevrait un joli chèque de 10 millions d'euros. Une sacrée prime pour celui qui deviendra par la suite consultant du club mancunien. La lutte pour Erling Braut Håland ne fait que commencer et Manchester United entend bien jouer des coudes.