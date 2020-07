DNCG : prorogation du sursis pour le LOSC

« On sait qu'on n'est pas une destination finale, on est une belle étape de passage, les joueurs peuvent s'épanouir. On est une étape dans la construction de carrière. On en est là pour Victor. C'est dommage de ne l'avoir eu qu'un an, mais c'est la dynamique du marché. Mais pour lui et sa famille, c'est une opportunité exceptionnelle », expliquait ce jour Marc Ingla, le directeur général du LOSC. C'est peut-être ce transfert qu'attend la direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) pour se prononcer au sujet des Dogues.

En effet, la décision concernant le club nordiste, en sursis devant l'instance, était attendue ce jour et toujours aucune décision n'a été prise concernant l'avenir financier et sportif du Lille Olympique Sporting Club. « Prorogation du sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires de la part du club », peut-on lire sur le communiqué fourni par l'instance ce jeudi. On attend donc toujours une belle rentrée d'argent alors que les Lillois devaient, selon diverses sources en France, trouver pas moins de 100 millions d'euros.