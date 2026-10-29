Le nom du nouveau San Siro a été dévoilé

En 2031 sera livré le nouveau San Siro. Une enceinte ultramoderne partagée par l’AC Milan et l’Inter, dont la capacité devrait s’établir autour de 71 000 places pour un coût estimé à 1,2 milliard d’euros. Depuis cet après-midi, on connaît officiellement le nom de ce futur écrin.

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Sans surprise, les deux frères ennemis ont cédé au naming afin de s’assurer des revenus financiers substantiels. Selon la Gazzetta dello Sport, l’antre des Nerazzurri et des Rossoneri s’appellera donc le Generali Stadium, du nom du géant de l’assurance. Aucune précision n’a pour l’instant été apportée concernant la durée exacte ou le montant de ce contrat historique.