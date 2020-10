PSG - Manchester United : les compositions officielles

Deux mois après sa finale perdue face au Bayern Munich (1-0), le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir. Face à lui, un adversaire qu'il ne connaît que trop bien en la «personne» de Manchester United, son cruel bourreau de la campagne 2018/2019 (victoire 0-2 à Old Trafford le 12/02/2019 et défaite 1-3 au Parc des Princes le 06/03/2019 pour les Rouge et Bleu). Des retrouvailles qui auront cependant lieu dans un contexte particulier, entre les absences liées au virus et le couvre-feu. Thomas Tuchel pourra tout de même compter sur son pilier Keylor Navas dans les cages parisiennes, placé derrière une défense composée de Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Alessandro Florenzi (dont la prestation sera particulièrement observée).

Un cran plus haut, la recrue Danilo Pereira vit sa grande première sous la tunique francilienne, aux côtés d'Idrissa Gueye et de l'ancien Mancunien Ander Herrera, très utilisé cette saison. En l'absence de Mauro Icardi, l'attaque sera animée par Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Ole Gunnar Solskjaer est pour sa part privé d'Harry Maguire et d'Eric Bailly notamment, et doit donc bricoler en défense. Une triplette Luke Shaw, Victor Lindelöf, Axel Tuanzebe est positionnée devant David De Gea, quand Alex Telles et Aaron Wan-Bissaka font office de pistons. Dans le cœur du jeu, Fred accompagne Scott McTominay, alors que Bruno Fernandes organisera le jeu dans un rôle de numéro 10. La paire Marcus Rashford et Anthony Martial est associée en pointe.

Les compostions des équipes :

Paris Saint-Germain : Navas - Kurzawa, Kimpembe, Diallo, Florenzi - Danilo, Gueye, Herrera - Neymar, Mbappé, Di Maria.

Manchester United : De Gea - Shaw, Lindelöf, Tuanzebe - Telles, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Wan-Bissaka - Rashford, Martial.