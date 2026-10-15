Le tacle d’Enzo Maresca envers la Ligue 1

Contrairement au PSG, Enzo Maresca n’a pas eu le luxe de ménager ses meilleurs joueurs le week-end dernier en vue du choc d’hier soir. Manchester City se déplaçait à Anfield (victoire 3-0), quand Paris recevait des Manceaux épatants depuis le début de saison, mais largement à la portée des doubles champions d’Europe en titre (victoire 3-1). Une marge de manoeuvre inégale, liée à l’écart de compétitivité des deux championnats, que regrettait Enzo Maresca hier soir.

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«Ils peuvent faire souffler les joueurs quand ils jouent des matchs juste avant la Ligue des Champions… c’est différent pour nous quand on va à Anfield mais je suis très fier de l’équipe et de la façon dont elle a réagi », a commenté Maresca au micro de beIN après la défaite de Manchester City face au PSG (2-4). Le coach italien a aussi estimé que son équipe était proche du niveau de son adversaire du soir.