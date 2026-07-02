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Officiel Ligue 1

Djibril Sidibé quitte Toulouse

Par Jordan Pardon
1 min.
sidibé @Maxppp

Ils étaient huit champions du monde 2018 à évoluer en Ligue 1 la saison dernière et deux d’entre eux devraient partir. En plus de Benjamin Pavard, qui retournera à l’Inter Milan après un prêt à l’OM, Djibril Sidibé va, lui, quitter Toulouse. Le TFC a annoncé le départ libre de l’ancien international tricolore ce jeudi. Arrivé en 2024, Sidibé aura disputé 62 matchs avec les Violets, pour 3 buts.

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«Merci Djibril. Arrivé au TéFéCé il y a deux saisons, le Champion du Monde 2018 aura porté nos couleurs avec engagement et exigence, marquant le vestiaire de son expérience et de sa sagesse. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite », a indiqué la TFC. Reste à savoir quelles seront les intentions de Sidibé concernant son avenir.

Pub. le - MAJ le
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