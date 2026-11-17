Le Real Madrid a annoncé ce mardi la condamnation de l’auteur des insultes racistes visant Kylian Mbappé lors de la rencontre face au Real Oviedo, le 24 août 2025, au stade Carlos Tartiere. La deuxième section de l’Audience provinciale des Asturies a prononcé une peine de onze mois de prison pour délit de haine, assortie de plusieurs peines d’inéligibilité et d’une amende. La suspension de la peine d’emprisonnement est toutefois conditionnée à une interdiction de se rendre dans les stades accueillant des compétitions sportives officielles pendant deux ans.

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Dans son communiqué, le club madrilène précise avoir exercé l’accusation particulière dans cette procédure et rappelle que cette condamnation s’ajoute à plusieurs autres décisions judiciaires rendues pour des insultes racistes visant ses joueurs à Mestalla, Son Moix, Vallecas et José Zorrilla. Le Real Madrid réaffirme ainsi son engagement dans la lutte contre le racisme et sa volonté d’éradiquer ces comportements dans le football et le sport.