Nantes a été «lamentable» pour Anthony Lopes

Comme Matthis Abline, Anthony Lopes était de passage en zone mixte après la déroute du FC Nantes hier à la Beaujoire face à Nice (1-4). Le portier des Canaris a assumé ses responsabilités devant les médias et appelé à l’optimisme, même si les motifs d’espoirs ne sont pas nombreux en ce moment.

«On fait trente premières minutes lamentables. On a pris un rouleau compresseur. Ils réussissaient tout ce qu’ils tentaient. Il y avait trop d’espaces. Après, quand tu commences à jouer le match à 3-0, c’est très compliqué. Ils ont fait le nécessaire pour nous plier, en étant cliniques. Oui, le moral est touché. Quand tu te fais enfoncer aussi rapidement, c’est difficile à encaisser. Abattu, oui, mais tout n’est pas fini», a confié le Portugais dans des propos rapportés par Ouest-France.