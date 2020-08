Atalanta : Gian Piero Gasperini confirme le forfait de Josip Ilicic contre le PSG

Toujours convalescent et en Slovénie suite à la dépression qui le touche actuellement, Josip Ilicic (32 ans) se ressource auprès de sa famille. Le milieu offensif a d'ailleurs donné des nouvelles hier. Interrogé sur la longue absence de son joueur, Gian Piero Gasperini lui a affirmé son soutien comme le rapporte Sport Mediaset : «il est entouré de beaucoup d'affection, il est dans une de ces situations qui se produisent quand on s'y attend le moins, elles peuvent arriver à n'importe qui. Nous sommes tous à son aide, car sortez d'ici et redevenez le joueur qu'il est.»

Cependant, il ne croit pas à un retour de dernière minute contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et espère le revoir pour entamer la prochaine saison : «il ne sera pas là contre le PSG en Ligue des champions, il est absent depuis trop longtemps, ce serait bien de l'avoir pour la saison prochaine.»