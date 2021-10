JT Foot Mercato : le PSG à la recherche de son numéro 9 du futur

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain (son contrat se termine en juin 2022 et le prodige français ne veut pas prolonger), le club de la capitale doit déjà se pencher sur un futur avant-centre à acheter l'été prochain. Pour certains, la solution pourrait être interne avec la présence au sein de l'effectif parisien de Mauro Icardi, qui dispose d'un bail jusqu'en juin 2024. Mais le problème, c'est que l'Argentin ne rentre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino et de la direction parisienne. Cependant, cela va être compliqué de s'en débarrasser, Icardi par la voix de sa femme, Wanda Nara, ayant expliqué qu'il ne comptait pas quitter la capitale de sitôt. Pour ce nouveau numéro 9, Paris va donc une nouvelle fois sortir le chéquier. Et deux pistes se dégageraient en ce mois d'octobre : Erling Haaland, du Borussia Dortmund, que toute l'Europe s'arrache pour tenter de le faire venir en juin 2022, ainsi que Robert Lewandowski, l'attaquant star du Bayern Munich. Le Polonais a indiqué récemment qu'il ne serait pas contre un nouveau défi après plus d'une décennie en Bundesliga.

Les pistes XXL de Newcastle

Le nouveau riche du football anglais (et accessoirement européen) Newcastle United fait peur à tout le monde. Rachetés par un consortium saoudien il y a quelques jours, les Magpies disposent désormais d'une puissance illimitée sur le mercato et ils comptent en profiter. Selon la presse européenne, Newcastle aurait plusieurs joueurs dans le viseur. Notamment Mauro Icardi, qui comme on vient de l'écrire plus haut, est en difficulté au PSG, ou encore Nabil Fekir, du Betis, même si ce dernier serait plus proche de prolonger en Andalousie. Anthony Martial (Manchester United), Wesley Fofana (Leicester) ou encore Mariano Diaz (Real Madrid) feraient partie de la short-list anglaise. Les Magpies veulent frapper fort !

Pedri prolonge au FC Barcelone

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Pedri, la jeune pépite de 18 ans du FC Barcelone, vient de prolonger son contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2026. Le temps pressait pour les Blaugranas puisque Pedri arrivait en fin de contrat en Catalogne en juin 2022. Mais le gamin formé à Las Palmas a rappelé son attachement au Barça et a donc associé les paroles aux actes en prolongeant. Barcelone est soulagé en sécurisant son poulain qui dispose même désormais d'une clause libératoire de... 1 milliard d'euros ! De quoi repousser tous les autres clubs loin. Très loin même.