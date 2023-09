OL : le trio intérimaire parti pour rester ?

La suite après cette publicité

Moins d’un an après son arrivée à Lyon, Laurent Blanc a quitté le navire. En effet, l’Olympique Lyonnais a annoncé le départ du Cévenol en début de semaine en raison d’une entame de championnat catastrophique. Depuis, la direction rhodanienne étudie plusieurs pistes à l’étranger pour lui trouver son digne héritier. En attendant, le septuple champion de France a décidé de faire confiance à trois hommes : Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson.

Mardi, les partenaires d’Alexandre Lacazette, de retour après trois jours de repos, ont repris le chemin de l’entraînement, guidés par les trois hommes précédemment cités. Envisagé à la base comme une solution temporaire, le trio intérimaire pourrait poursuivre l’aventure plus longtemps que prévu à en croire les indiscrétions du Progrès. Libre depuis la fin de son aventure avec Valence, Gennaro Gattuso figure parmi les favoris pour succéder à Laurent Blanc mais la possibilité de le voir entraîner les Gones ne fait pas l’unanimité dans le camp lyonnais. De ce fait, le propriétaire américain John Textor continuerait d’auditionner d’autres profils. De plus, le quotidien régional ajoute que le trio intérimaire a bouclé la séance de mardi avec succès dans la mesure où les joueurs ont affiché leur satisfaction. En vue d’offrir «un climat plus serein aux joueurs», les trois hommes pourraient occuper le banc à l’occasion de la réception du Havre, dimanche soir.