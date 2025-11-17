Le tacle de Gennaro Gattuso à l’Afrique et à l’Amérique du Sud met le feu au football mondial

Oui, l’Italie traverse une crise et elle n’a que ses propres choix à incriminer. Il est tentant, face aux mots crus de Gennaro Gattuso, de chercher un bouc émissaire ailleurs que dans le pays de Léonard De Vinci. Mais le tableau est là : la Nazionale paye les conséquences d’une décennie où la Serie A a choisi la sécurité immédiate plutôt que la construction de talents. Trop souvent, les clubs italiens privilégient les profils étrangers expérimentés au détriment d’un chemin clair pour les jeunes locaux, entraînant un vivier national appauvri et un manque chronique d’attaquants capables de faire la différence à l’échelle internationale comme un Erling Haaland ou un Alexander Sørloth. Sur le plan tactique, l’Italie paraît aussi victime d’un conservatisme sourd. Le réductionnisme défensif, qui a longtemps été une signature, se transforme aujourd’hui en rigidité, empêchant l’innovation et la flexibilité nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences du jeu moderne. Ajoutez à cela une absence de renouvellement individuel, peu de talents offensifs d’envergure, trop de joueurs de transition sans identité forte et vous comprenez pourquoi la panique s’installe. Psychologiquement, l’équipe porte le poids d’un traumatisme : deux Coupes du monde manquées, des cycles frustrants, et une opinion publique prête à juger sans nuance. Ce climat crée une peur paralysante, qui se répercute sur les joueurs, sur la fédération et sur les choix des entraîneurs. Et pourtant, malgré cette défiance ambiante, la réalité sportive n’est pas totalement noire. La sélection a engrangé des victoires significatives avec cinq succès en six rencontres sous la houlette de Gattuso et sur le plan comptable l’Italie se retrouve forcée à passer par les barrages en mars, quand d’autres nations comme la Norvège ont validé leur ticket en marquant une supériorité incontestable avec huit victoires sur huit, 24 points et une différence de buts éclatante. Ce contraste entre potentialité et responsabilité est au cœur de la crise italienne. Les ressources et le passé sont présents, mais cela manque de direction et d’audace.

C’est dans ce terreau déjà sec que les déclarations de Gattuso ont jailli, provocatrices, maladroites, parfois maladives : «Le record de six victoires pour l’Italie? Il faudrait demander à ceux qui établissent les groupes et les règles. En 1990 et 1994, il y avait deux équipes africaines, maintenant il y en a huit (neuf en réalité, NDLR)… Ce n’est pas une polémique, mais à notre époque, le meilleur deuxième se qualifiait directement pour la Coupe du monde. Il y a des difficultés, et nous en sommes bien conscients. 18 points, 6 victoires… Voir que six nations sud-américaines se qualifient aussi facilement, ça laisse aussi perplexe. Il faut revoir tout ça», a-t-il déclaré avant de se reprendre quelques jours plus tard en affirmant : «Je ne veux plus en parler parce que, après, l’attaché de presse, qui me marque à la culotte, me dit qu’en Amérique du sud ils me massacrent, ils disent que je suis une pleureuse». Ces deux interventions publiques, l’une portant sur la configuration des zones et le nombre d’équipes africaines, l’autre sur la perception de ses dires en Amérique du Sud et le traitement qu’on lui réserve, ont déclenché une tempête. Sur la forme, il y a peu à défendre : accuser des continents entiers, parler d’une facilité attribuée à la qualification de certaines nations ou se poser en victime médiatique en répétant que l’on vous massacre à l’étranger sont des formulations qui dépassent la critique constructive. Quand on est une figure du football italien, on doit mesurer la portée de ses mots et surtout dans un contexte international où les sujets identitaires sont sensibles. Ces phrases ont donné l’impression d’un homme exaspéré, mais aussi d’un responsable qui, faute d’un discours chirurgical, a choisi la brutalité rhétorique. Elles ont alimenté les polémiques et donné matière aux réseaux sociaux pour caricaturer l’Italie comme une nation qui préfère la plainte à la remise en cause.

Un vrai débat derrière les regrets ?

Pourtant, en débarrassant le message des excès et de l’agressivité, Gattuso soulève des questions légitimes sur la cohérence du système de qualification et ces questions méritent un vrai débat. Est-il raisonnable qu’en Zone Europe, un meilleur deuxième ou une équipe qui a accumulé 18 points et six victoires en huit matches doive jouer un barrage tandis que d’autres nations accèdent directement, parfois avec des bilans statistiquement moins convaincants ? L’argument n’est pas d’opposer les continents ou de dévaluer le mérite de certains qualifiés, loin s’en faut, mais de s’interroger sur l’harmonie des formats et sur ce que signifie mérite sportif quand les calendriers, la taille des poules et le nombre de places attribuées varient tant d’une confédération à l’autre. Dans le récit public, on voit souvent des recoupements simplistes tels que «l’Europe est la plus forte donc ses barrages sont justes» ou «l’Amérique du Sud a 10 équipes donc c’est plus simple». Ces raccourcis ne tiennent pas face aux détails : la taille des groupes européens avec certains à quatre équipes et d’autres à cinq, le calcul des meilleurs deuxièmes, et la répartition des tickets par confédération créent des situations où des équipes avec des parcours supérieurs se retrouvent pénalisées. Parallèlement, des nations comme le Brésil, qui ont souvent sécurisé leur qualification depuis longtemps dans des Eliminatoires sud-américains uniques à dix, peuvent connaître des trous d’air ponctuels tout en restant assurées d’un sésame. Cela pose une vraie question d’équité compétitive. Avec la réforme à 48 nations, faut-il uniformiser les critères, revoir la méthode de comptage, ou repenser la philosophie même du quota par confédération ? Ce sont des discussions techniques mais nécessaires, et elles gagneraient à être menées hors des invectives, avec des acteurs, comme des fédérations, des diffuseurs, des sélectionneurs, prêts à regarder les chiffres et les conséquences réelles sur la compétitivité des nations.

Au fond, Gattuso a tort sur le ton, mais il n’a pas totalement tort sur le diagnostic, et l’Italie tient entre ses mains les outils pour renverser la tendance. Défendre Gattuso sans nuance serait absurde, car ses attaques globalisantes envers l’Afrique et l’Amérique du Sud sont inacceptables et inutiles. En revanche, éluder son point sur les incohérences du système serait manquer une occasion de réflexion. Il met le projecteur sur la frustration d’un pays qui, malgré des victoires récentes et des résultats parfois flatteurs avec plusieurs larges succès qui montrent qu’il y a du potentiel, se voit contraint à des étapes supplémentaires avant d’atteindre la scène mondiale. La vérité est double puisqu’il existe une impression de crise, nourrie par des errements structurels et psychologiques avec une peur nationale, une insuffisance de renouvellement chez les jeunes talents, un manque d’ambition tactique, et en parallèle, il existe des éléments concrets sur le terrain qui laissent entrevoir une sortie de route possible avec un bilan affiché de cinq victoires en six matchs, des performances convaincantes dans certains rendez-vous, des déclarations de gouvernail par l’entraîneur qui montrent une direction plus claire. Ce paradoxe exige une stratégie claire : moderniser la pépinière italienne, libérer des cadres tactiques plus créatifs, offrir aux jeunes davantage de responsabilités en club, et en même temps exiger de la part de l’équipe nationale que les barrages de mars ne soient pas un supplice psychologique , mais bien une formalité sportive. Gattuso n’est pas la solution unique, mais il a su réveiller un débat que la planète football ne peut pas balayer d’un revers de la main. Le vrai enjeu aujourd’hui est moins de savoir qui a tort ou raison dans les mots, et plus de savoir si la FIFA et les institutions auront le courage collectif avec fédération, clubs, sélectionneurs et supporteurs, d’affronter la réforme et la reconstruction. L’Italie peut sortir de la spirale de peur si elle transforme l’indignation en actes, sinon, la crise ne sera pas passagère mais structurée.