Le mercato du FC Barcelone est-il suffisant pour remporter la Ligue des Champions ?

Le mercato du FC Barcelone s’est conclu sur un mardi plus tranquille que prévu. Si beaucoup de supporters s’attendaient à un deadline day animé, avec l’arrivée d’un défenseur central qui était considérée comme primordiale par beaucoup de fans, ce dernier jour fut calme, avec la présentation de Gabriel Jesus. Et rien d’autre. Au final, le FC Barcelone aura recruté six joueurs pour son équipe première, à savoir Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri Hernandez, Dominik Livakovic, Cancelo et l’attaquant brésilien, en plus de Jesse Bissiwu et d’Hamza Abdelkarim dont l’option d’achat a été levée. Deux joueurs qui vont alterner entre l’équipe première et la B.

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Un mercato estival qui soulève tout de même de vraies questions. Ce FC Barcelone s’est-il renforcé comme il le nécessitait ? Force est de constater que les départs de joueurs comme Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford n’ont pas forcément été remplacés par des joueurs de garanties. Raphinha semble pour l’instant être performant au poste de numéro 9, mais Gabriel Jesus, sa doublure, reste un pari. Un risque ? Oui, mais il pourrait être payant. Les prestations aussi impressionnantes qu’étonnantes de Raphinha en pointe, couplées à un Lamine Yamal qui va peu à peu retrouver son niveau et un Anthony Gordon qui a bien lancé son aventure barcelonaise, pourraient compenser et combler cette absence de recrutement d’un grand numéro 9.

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Flick et Deco veulent s’inspirer du modèle PSG mais…

D’autant plus que selon les médias catalans, les décideurs barcelonais souhaitent s’inspirer de ce que fait Luis Enrique, qui joue sans vrai numéro 9, avec des joueurs offensifs interchangeables et qui permutent régulièrement. Julian Alvarez, que les Blaugranas ont tant convoité, n’est d’ailleurs pas un véritable joueur de surface. En revanche, le secteur défensif suscite bien plus de doutes, et les temps faibles de l’équipe face au Rayo Vallecano, candidat à la relégation, n’ont pas rassuré grand monde. Identifiée comme le point faible de l’équipe, que ce soit sur le plan individuel ou collectif avec cette ligne assez haute, la défense du Barça n’a pas été renforcée cet été. Aucun défenseur central n’est arrivé, malgré les départs de Ronald Araujo et d’Alvaro Cortés, et si on part du principe qu’Eric Garcia est désormais latéral droit, il n’y a que trois défenseurs centraux dans l’effectif actuellement : Pau Cubarsi et Gerard Martin, le duo titulaire aux yeux d’Hansi Flick, et Andreas Christensen, sur qui il semble difficile de compter sur toute une saison entière au vu de ses pépins physiques récurrents.

Autant dire que dans les gros matchs, tout ça peut coûter très cher à une équipe qui a pris la porte en Europe en bonne raison à cause d’erreurs individuelles de ses défenseurs ces dernières années. Sur les côtés, statu quo aussi, avec le retour de Cancelo, mais des lacunes tant à gauche qu’à droite, et des latéraux titulaires, Xavi Espart (même si Cancelo pourrait lui passer devant) et Eric Garcia, qui ne sont même pas des latéraux de métier. Quant au milieu de terrain, il a été renforcé avec l’arrivée de Rodri, qui devrait permettre à l’équipe d’avoir un peu plus de contrôle, que ce soit avec le ballon et sans ballon. Difficile donc d’y trouver un point négatif. Mais c’est évident, ce mercato estival du Barça a renforcé certains postes… Mais en a aussi affaibli d’autres…