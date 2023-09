Newcastle : Sandro Tonali de retour à Milan dans le costume de patron

La suite après cette publicité

«Nous sommes ravis de vous annoncer la signature de Sandro Tonali de l’AC Milan. Le joueur de 23 ans rejoint les Magpies pour un montant non divulgué et a initialement conclu un contrat à St. James 'Park jusqu’en 2028. Bienvenue à Newcastle United, Sandro» voici ce que lâchait Newcastle dans un communiqué début juillet. Quatrième de Premier League et qualifié en Ligue des Champions, le club basé sur les rives du Tyne lançait son mercato de manière incisive en récupérant l’un des meilleurs milieux de la planète. Sorti d’un exercice solide à l’AC Milan dont il a participé à l’épopée jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions et où il avait été un des artisans du titre lors de la saison 2021/2022, Sandro Tonali est arrivé avec de grandes attentes chez les Magpies. Et pour le moment, la tendance est plutôt positive.

S’il y a de très bonnes choses individuellement, le début de saison compliqué de Newcastle avec 3 défaites en 5 journées (face à Manchester City, Liverpool et Brighton, donc un calendrier difficile) n’a pas aidé. D’ailleurs, il n’a pas disputé le dernier match contre Brentford (victoire 1-0) afin d’être préservé suite à un petit pépin physique. «Il n’aurait été utilisé samedi qu’en cas d’urgence, je tenais à ne pas le faire jouer pour qu’il puisse bien figurer pour le match face à Milan mardi en Ligue des Champions» a déclaré son coach Eddie Howe après la rencontre face aux Bees. Face aux Rossoneri, il devrait bien débuter une rencontre où son cœur sera déchiré entre le club dont il est supporter et celui dont il porte le maillot. Mais dans la tunique des Magpies, il entend confirmer les belles dispositions montrées jusque là.

Des débuts prometteurs

Pour son premier match en Premier League lors de l’éclatante démonstration contre Aston Villa (5-1), il a parfaitement lancé son aventure en blanc et noir avec un but après seulement six minutes disputées. Précieux à la récupération mais aussi dans la construction où il a glissé de nombreux bons ballons pour ses coéquipiers. La légende des Toons, Alan Shearer, était totalement conquis : «j’ai trouvé Gordon superbe, Isak était magnifique, Harvey Barnes à ses débuts lorsqu’il est entré en jeu avec un but et une passe décisive, mais la star du spectacle était Tonali. Pour ses débuts, c’était aussi bon que possible. C’était la performance parfaite au milieu de terrain. Un but, des passes décisives, des tacles, une grande variété de passes, des courses progressives dans la surface, le timing était parfait. Il était vraiment superbe.»

Son coach Eddie Howe était aussi sous le charme à l’issue de la rencontre : «nous l’avons suivi pendant très, très longtemps, et avons payé beaucoup d’argent pour lui parce que je suis tombé amoureux de le regarder jouer l’année dernière. C’est un talent exceptionnel. Il peut faire un peu de tout. Très similaire à nos autres milieux de terrain, il possède une combinaison de nombreux attributs qui, je pense, conviendront à la Premier League. C’est un match. Je ne veux pas aller trop loin et lui mettre plus de pression, mais c’est un très bon début et je suis juste heureux qu’il ait l’air confiant dans son maillot, et les fans l’ont certainement apprécié. C’est une belle chose à voir.» Depuis, Sandro Tonali a confirmé cela en montrant de belles choses face à Manchester City et surtout Liverpool malgré les défaites.

Formant un joli tandem dans l’entrejeu avec Bruno Guimaraes, l’identité du troisième homme reste ouverte entre Joelinton, Elliott Anderson et Sean Longstaff qui tournent pour le moment. Concentré sur son expérience à Newcastle, Sandro Tonali devra se battre avec ses émotions ce mardi. Au moment du tirage au sort, Eddie Howe avait admis qu’il s’était entretenu avec le joueur sur ce rendez-vous particulier pour lui : «je l’ai fait et je pense que c’est une bonne chose pour lui. J’espère qu’il recevra l’accueil qu’il mérite pour ce qu’il a fait pour le club et combien il aime Milan. Je suis sûr qu’il attend le match avec impatience. Je n’entrerai pas dans les détails, mais je pense qu’il était content de rentrer chez lui.» Désormais rivé sur son aventure anglaise, Sandro Tonali se présente en confiance au moment de retrouver ses anciens coéquipiers.