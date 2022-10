Fribourg - Nantes : les compositions officielles

La Ligue Europa se poursuit avec la troisième journée et le déplacement de Nantes à Fribourg dans le groupe G. (Un match à suivre en direct sur Foot Mercato à partir de 21h). Un gros test pour les Canaris, vainqueurs de l'Olympiakos (2-1) puis balayés en Azerbaïdjan contre Qarabag (0-3), puisque le club allemand, co-leader de Bundesliga avec l'Union Berlin, règne en maître sur cette poule pour le moment avec deux succès contre Qarabag (2-1) et à l'Olympiakos (3-0). Les Nantais, eux, sont en plein doute après la lourde défaite de Monaco (1-4) et occupent une dangereuse 16e place en Ligue 1.

Pour cette rencontre européenne, Antoine Kombouaré, privé des blessés Fabio et Traoré, mise sur un 5-2-1-2 avec Blas en soutien de Mohamed et Simon. Absent à Monaco, Moutoussamy revient au milieu et remplace Sissoko, sur le banc, aux côtés de Chirivella. Derrière, c'est du classique avec la triplette Castelletto, Girotto, Pallois alors que Merlin et Appiah animeront les côtés. Côté Allemand, Christian Streich, l'entraîneur de Fribourg (touché par le Covid-19 et absent pour ce match), reconduit l'équipe victorieuse de Mayence (2-1) le week-end dernier en Bundesliga. Gregoritsch est titularisé à la pointe de l'attaque du 4-2-3-1 avec Kyerey en soutien. Au milieu, on retrouve l'Italien Grifo ou encore l'Allemand Eggestein. Derrière, Ginter et Lienhart forment la charnière.

Les compositions officielles

Fribourg : Flekken – Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter – Hofler, Eggestein – Doan, Kyereh, Grifo – Gregoritsch.

Nantes : Lafont – Appiah, Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin – Moutoussamy, Chirivella – Blas – Mostafa Mohamed, Simon.