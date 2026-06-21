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Coupe du Monde

CdM 2026, Pays-Bas : Virgil van Dijk se méfie fortement de l’Argentine

Par Allan Brevi
1 min.
Virgil van Dijk @Maxppp

Alors que les Pays-Bas sont tout proches de la qualification après leur match nul face au Japon (2-2) et leur large victoire contre la Suède (5-1), ils aborderont leur dernière rencontre face à une Tunisie déjà éliminée avec un pied et demi en 16es de finale. Malgré ce contexte favorable, le capitaine néerlandais Virgil van Dijk s’est montré prudent et a reconnu avoir été particulièrement impressionné par certaines équipes, notamment l’Argentine.

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« La façon dont l’Argentine a commencé la Coupe du monde montre qu’elle veut vraiment conserver son titre. Le Brésil est également une très grande équipe, avec énormément de qualité. Il n’y a aucun match facile. Mais mon principal focus reste mon équipe : nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à progresser pour la suite », a exprimé le défenseur de Liverpool en zone mixte.

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