Les révélations de Didier Deschamps sur l’intérêt du Real Madrid

Si le Real Madrid a choisi José Mourinho pour remplacer Alvaro Arbeloa, la presse espagnole a, pendant un moment, assuré que Didier Deschamps faisait partie des pistes envisagées pour la direction merengue. Le futur ex-sélectionneur des Bleus n’a pas été retenu et voici sa réponse quand il a été interrogé à ce sujet dans l’édition du jour de Marca.

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«On me mettait dans les listes de candidats, dans les présélections, je me souviens que mon fils me le disait en plaisantant, car ça m’est arrivé pendant deux ans. J’ai quitté la Juventus en 2007, j’étais sur toutes les listes de candidats, pratiquement, mais mon fils me disait que le problème, c’est que je finissais toujours sur la liste des candidats. Après, que ce soit vrai ou non, je ne vais pas entrer dans les détails, car cela n’a pas d’importance. Est-ce que j’ai eu des propositions ? Oui, évidemment», a-t-il confié.