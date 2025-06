Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile 2025/2026

La saison 2024/2025 ne restera pas dans les mémoires du Real Madrid, malgré la venue de Kylian Mbappé. Désormais sous la houlette de Xabi Alonso, le club de la capitale compte bien redorer son blason l’an prochain et ça commence par la sortie de sa nouvelle tunique domicile. «En combinant des références à l’ancien stade Bernabéu et au nouveau sous forme de textures, le maillot domicile 2025/26 du Real Madrid se veut l’expression de l’identité du club dans sa forme la plus pure», indique le communiqué de l’équipementier Adidas.

Fini le col en V, ce nouveau maillot opte pour le retour du col légèrement remonté et ras-du-cou au style «épuré qui lui confère un aspect moderne et athlétique.» Une fine bande jaune accompagne les épaules pour un rappel à l’une des couleurs historiques du club. Les manches changent également et «se terminent par des bords-côtes taillés sur mesure, pour un style à la hauteur du Real Madrid.» «Conçu pour la performance et pour aider des athlètes d’envergure mondiale à jouer en toute confiance malgré la pression, ce maillot léger bénéficie des dernières technologies adidas.» Mbappé, Bellingham et Vinicius n’ont plus qu’à briller.

