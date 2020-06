OL : Jean-Michel Aulas adoube Rayan Cherki

L'Olympique Lyonnais fait confiance à ses jeunes et espère que plusieurs d'entre eux assureront un bel avenir au club. Rayan Cherki en fait indéniablement partie. Le milieu de terrain offensif de 16 ans est certainement le plus grand espoir de l'OL et a joué 12 matches cette saison avec l'équipe professionnelle. Son talent est reconnu au sein de la formation lyonnaise. Jean-Michel Aulas en a fait part à Telefoot et s'est exprimé sur les espoirs placés en lui sur les prochaines années.

« C'est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut. C'est pourquoi nous avons fait l'effort pour le signer. Les deux clubs intéressés quand nous avons emporté la décision étaient le Real Madrid et Manchester United. Il y a la volonté qu'il réussisse avec Lyon. Nous voulons l'accompagner et c'est pour cela aussi que nous faisons en sorte que les choses soient progressives. Nous souhaitons avoir dans les années à venir, non seulement un leader offensif mais un leader issu de l'académie. Il a des temps de passage incomparables avec les autres joueurs », s'est exprimé le président de l'OL.