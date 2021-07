PSG : Keylor Navas, la mise à l'épreuve

La nouvelle n’est pas encore officielle, mais c’est tout comme. À 22 ans et après six saisons passées dans la peau du gardien titulaire de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma va mettre les voiles sur Paris. Libre de tout contrat après son refus de prolonger avec les Rossoneri, l’international italien (32 sélections), qui disputera la finale de l’Euro dimanche prochain contre l’Angleterre, a choisi de céder aux sirènes franciliennes.

Et si beaucoup ont salué le joli coup du PSG, qui s’offre un gardien d’avenir sans payer d’indemnité de transfert, d’autres ont immédiatement tourné leur regard vers Keylor Navas. À 34 ans, le Costaricain sort de sa deuxième saison sous le maillot rouge-et-bleu. Considéré comme le meilleur portier de l’ère QSI, l’ancien pensionnaire du Real Madrid a très souvent été l’homme des grands rendez-vous côté parisien, surtout en Ligue des Champions.

Navas n'a pas apprécié

Voir Donnarumma débarquer en a donc interpellé plus d’un. Paris va-t-il se tirer une balle dans le pied en ayant deux numéros 1 pour une seule place ? Surtout après avoir prolongé Navas jusqu’en 2024 ? Car le Transalpin ne vient pas pour être prêté dans la foulée et donc laisser le champ libre à son futur coéquipier. Non, Donnarumma vient pour se mesurer à Navas. Après avoir dû batailler avec Thibaut Courtois durant deux saisons au Real Madrid, Navas va donc devoir retourner au combat. D’après L’Équipe, ce dernier était furieux lorsqu’il a appris le désir du PSG de recruter Donnarumma. Le quotidien sportif ajoute qu’il a même pensé à quitter Paris.

Muet, Navas avait également posté un message énigmatique sur ses réseaux sociaux. Au final, le Costaricain a très vite vu qu’aucun autre club n’allait lui offrir les 12 M€ annuels qu’il touche en France. Prêt à se battre pour sa place, Navas a donc ravalé sa fierté et attend désormais de connaître le choix de Mauricio Pochettino quand Donnarumma sera prêt à jouer, une fois ses vacances post Euro digérées. Ça promet !