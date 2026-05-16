Chelsea a fixé un prix fou pour João Pedro

Joao Pedro affole déjà le mercato européen, mais Chelsea n’a pas l’intention de brader son attaquant. Selon Globoesporte, les Blues réclameraient près de 100 millions d’euros pour envisager un départ du joueur, auteur de prestations très remarquées cette saison, avec 20 buts et 6 passes décisifs en 53 matches joués, dont une prestation XXL lors de la Coupe du Monde des Clubs.

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Le FC Barcelone suit de près le dossier, poussé notamment par Deco, très intéressé par le profil du Brésilien. Le club catalan travaille également sur la piste menant à Julian Alvarez, mais la piste Joao Pedro prend de l’ampleur et son agent s’est rendu à Londres afin d’enchaîner les rendez-vous stratégiques. Une éventuelle non-qualification de Chelsea pour la prochaine Ligue des champions pourrait toutefois offrir davantage d’espoir au Barça dans ce dossier déjà annoncé comme très compliqué financièrement.