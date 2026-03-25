Kylian Mbappé officialise son nouveau business

Kylian Mbappé poursuit sa diversification dans la tech. L’attaquant du Real Madrid a officialisé son entrée au capital de la licorne française Alan, spécialisée dans l’assurance santé, à l’occasion des 10 ans de l’entreprise célébrés au Musée du Quai Branly. L’investissement a été réalisé via son fonds Coalition Capital dans le cadre d’une levée de fonds de 100 millions d’euros, valorisant la startup à 5 milliards d’euros. Le montant exact de sa participation n’a pas été dévoilé mais il est présenté comme « significatif » par le cofondateur et CEO Jean-Charles Samuelian.

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Au-delà de l’investissement financier, Kylian Mbappé devient également ambassadeur de la société et participera au développement de nouveaux services de prévention santé pour les utilisateurs de l’application. Cette collaboration prévoit notamment des défis sportifs, des contenus autour de ses routines bien-être et des recommandations personnalisées via l’assistant santé de l’entreprise. Il s’agit d’un nouvel engagement dans la French Tech pour le capitaine de l’équipe de France, déjà investisseur et ambassadeur de la startup de fantasy football Sorare.