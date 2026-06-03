«Je partais pleurer aux toilettes» : Milik lève le voile sur sa dépression

Absent des terrains pendant de longs mois en raison de plusieurs blessures qui ont perturbé sa saison et freiné sa progression à la Juventus, Arkadiusz Milik a traversé l’une des périodes les plus compliquées de sa carrière. L’attaquant polonais de 32 ans, sous contrat avec le club turinois jusqu’en 2027, a confié avoir été profondément affecté par cette longue indisponibilité, au point de devoir se faire accompagner sur le plan psychologique pour surmonter les difficultés liées à son éloignement des terrains et aux incertitudes entourant son retour à la compétition.

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«J’ai longuement hésité à consulter un psychologue. Je me disais : "Arek, crois-tu vraiment que tu ne peux pas gérer ça tout seul ?" Mais j’ai dû me raviser. C’était impossible. J’ai eu un gros problème début 2025. Ce n’était pas une période agréable, mais je ne pense pas que c’était une dépression. J’avais touché le fond ; le football était autrefois mon refuge. Soudain, j’allais à la salle de sport, je m’entraînais et je fondais en larmes. C’était la première fois que cela m’arrivait. J’ai dû interrompre mon entraînement à plusieurs reprises et aller aux toilettes pour me défouler et pleurer. Ce fut une période difficile sur le plan émotionnel. Puis sont venues les larmes de joie lorsque je suis retourné sur le terrain juste avant la Coupe du Monde des Clubs. J’ai appris une chose : l’argent ne fait pas le bonheur. J’avais beaucoup gagné, mais j’étais malheureux».