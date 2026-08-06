beIN Sports réagit à la perte des droits de la Liga

C’est un coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français. Diffuseur de la Liga depuis 2012, beIN Sports a vu DAZN et Disney+ obtenir les droits du championnat espagnol dès la rentrée, et ce pour les trois prochaines saisons. Les deux plateformes vont disposer de l’intégralité des 380 matchs sur l’année pour offrir un contenu similaire à leurs abonnés. Javier Tebas, le patron de la Liga s’est justifié en mettant en avant sa volonté d’améliorer les audiences et rendre son produit encore plus visible. Pour beIN Sports, le coup est forcément rude. La chaîne a tenu à réagir non sans une certaine véhémence.

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«Diriger une chaîne de télévision ne s’apparente pas au mercato, où l’on gagne ou perd des joueurs au profit d’un autre club. Il est question de logique économique, de connaissance de nos clients et de leurs habitudes de consommation. Nous disposons des droits nécessaires, au juste prix et avec les partenaires adéquats. Nous avons vécu une Coupe du monde 2026 exceptionnelle et d’autres droits importants sont à venir. Nous avons un plan d’affaires à long terme et un partenariat solide avec Canal+. LaLiga a désormais fait le choix de répartir ses droits entre deux diffuseurs. L’un a déjà connu un échec après seulement une saison sur la Ligue 1. L’autre reste aujourd’hui un acteur invisible sur le marché français.»