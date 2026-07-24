La terrible prédiction d’un journaliste sur Julian Alvarez

Le FC Barcelone espère toujours attirer Julian Alvarez dans ses rangs. Si les Barcelonais comptent sur le feu vert du joueur, qui souhaite rejoindre la Catalogne et s’est même positionné publiquement dans ce sens, ils se heurtent à un mur. L’Atlético ne flanche pas et n’a aucune intention de vendre son joueur au Barça, exigeant donc le paiement de sa clause de 500 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Et les dernières informations de la Cadena SER ne vont pas faire plaisir aux Culés. Miguel Martín Talavera, journaliste du média, a ainsi livré une prédiction assez pessimiste pour le Barça : « il n’y a que très peu d’options pour qu’il rejoigne le Barça. Le plus probable, c’est qu’il reste. Il ne sera pas vendu au Barça. Pas pour 100 M€, ni pour 150, ni pour 200. Je donne un 1% de probabilité que Julian Alvarez signe au FC Barcelone ».