Reims : l’énorme coup de gueule de Will Still après la défaite contre Toulouse

Reims patine en 2024. Si le succès en terres monégasques (1-3) il y a trois semaines pouvait laisser deviner une équipe repartie sur des bases affamées, l’élimination en Coupe de France face à Sochaux, suivie de deux faux pas face à Nantes (0-0) et Toulouse (2-3) en championnat, n’inspirent guère à l’optimisme. Ce dimanche face aux Toulousains, les joueurs de Will Still ont encore galvaudé à Auguste-Delaune, étant même menés de trois buts à la pause. Malgré la réaction de son équipe en seconde période avec les buts de Teuma (49e) et Akieme (90+1e), l’entraîneur belge n’a rien voulu savoir et a poussé un sérieux coup de gueule en conférence de presse.

«Je prends l’entière responsabilité de la première mi-temps et de la défaite. Quand tu fais une première mi-temps comme ça, qui est catastrophique, tu ne mérites rien de plus à domicile, a pesté le technicien de 31 ans. Tu ne peux pas te permettre d’encaisser trois buts à domicile contre Toulouse. La réaction ? rien à foutre. C’est le strict minimum quand tu fais une première mi-temps comme ça. Il ne faut pas baisser la tête, se regarder droit dans les yeux, se remettre au travail et bosser très très dur parce que c’est largement insuffisant.»