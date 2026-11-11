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Real Madrid, équipe de France : rien de grave pour Aurélien Tchouameni

Par Max Franco Sanchez
1 min.
tchouameni @Maxppp

Tchouameni ne sera pas de la partie face à l’Italie jeudi ni contre la Turquie dimanche. Le milieu de terrain madrilène a déjà quitté le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, et il est arrivé à Madrid en début d’après-midi ce mercredi. Il a déjà passé de premiers examens médicaux.

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Comme le révèle la Cadena COPE, il s’agit uniquement de petites gênes au niveau de la région inguinale. Rien de grave a priori donc, et le média espagnol rajoute qu’il n’est clairement pas impossible de le voir jouer face au Celta de Vigo à la reprise, même si sa participation n’est pas encore garantie. Plus de peur que de mal, en somme.

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